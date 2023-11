Rio Branco não terá transporte público gratuito em dias de prova do Enem

Rio Branco não será uma das dez capitais do Brasil a permitir a gratuidade do transporte público nos dias de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. A capital tem 13.313 pessoas inscritas para fazer as provas, que serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro.

O superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTrans, Benício Dias, disse que não existe transporte público gratuito: “A empresa não vai prestar o serviço de graça, precisa receber de alguma forma. Se os passageiros não pagarem, a prefeitura tem que pagar. Para a prefeitura pagar, uma proposta teria que ter passado pela Câmara de Vereadores, o que não aconteceu”, explicou.

Além de São Paulo, também vão disponibilizar passe livre Aracaju (SE), Campo Grande (MS), Maceió (AL), São Luís (MA), Porto Velho (RO), Belém (PA), Florianópolis (SC) e Maceió (AL) e Vitória (ES). Em algumas, basta mostrar o cartão de confirmação da prova para conseguir o benefício e, em outras, é preciso outros requisitos, como ter o cartão de transporte local ou ser estudante da rede pública.

Em Palmas (TO), o transporte já é gratuito no fim de semana. No Pará, o governo do estado determinou a liberação da catraca para todos os municípios. Muitas cidades médias também aderiram à ideia. Entre elas, estão Rondonópolis (MT), Maringá (PR) Laguna (SC), Sobral (CE), Toledo (PR) e Volta Redonda (RJ).