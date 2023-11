Rio Acre sobe 30 centímetros em 24 horas e volta a se aproximar da cota de 2 metros, na capital

O nível do Rio Acre voltou a subir de forma considerável nos últimos dias, especialmente nas últimas 24 horas. De domingo para esta segunda-feira, 6, o manancial subiu 30 centímetros e marca, na manhã de hoje, 1,92 m.

A seca prolongada tem tido como um dos principais efeitos a baixa considerável no nível do rio na capital acreana. No último dia 1º, com um 1,42 m, o manancial atingiu a menor cota da história para o início de um mês de novembro.

Com o crescimento, o Rio Acre volta a se aproximar da cota dos 2 metros, nível que o manancial não alcança desde o último dia 20 de julho, há quase quatro meses.

Apesar do aumento de nível, a preocupação da Defesa Civil continua, já que a previsão para a chegada das chuvas regulares é apenas para o mês de dezembro.