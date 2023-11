Rio Acre chega 2,10 m e atinge maior cota dos últimos 4 meses

Com as chuvas dos últimos dias, o nível do Rio Acre tem apresentado aumento em seu nível na capital acreana. Nesta quinta-feira, 23, conforme a medição da Defesa Civil, o manancial amanheceu marcando 2,10 metros.

A cota de 2 metros só foi ultrapassada neste mês de novembro, após 4 meses, já que desde o último dia 20 de julho, quando os efeitos da severa estiagem deste ano começaram a ser mais sentidos, o nível do manancial ficou abaixo da cota.

O baixo nível do rio trouxe prejuízos, principalmente, para os ribeirinhos, que conviveram com dificuldades de transporte da produção agrícola.

Durante mais de quatro meses, em apenas 4 dias, todos neste mês de novembro, o Rio Acre esteve acima da cota de 2 metros.

Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, destaca que a fase mais crítica já passou, mas que as chuvas regulares só devem realmente chegar na segunda quinzena de dezembro.

“Vamos ter chuvas nos próximos dias, mas ainda não são o que chamamos de chuvas regulares, que só devem a partir da segunda metade do próximo mês”.