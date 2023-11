Região Tarauacá/Envira terá mais chuva que restante do Acre até 7 de novembro

Até o próximo dia 7 de novembro, o prognóstico indica que há previsão de chuva com volume acumulado na semana de 20 milímetros a 75 milímetros “com indicativo de anomalia positiva nas localidades dos municípios da regional do Tarauacá-Envira”, segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Há indicativo de anomalia negativa na regional do Juruá, Purus, Alto Acre e Baixo Acre, o que pode significar uma previsão de chuva abaixo do esperado para o período.

No geral, o fenômeno El Niño deve seguir provocando chuva no Sul e Sudeste e seca na Amazônia.