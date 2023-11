Racismo estrutural indica necessidade de bolsa família maior para população negra

A pesquisadora explicou que, ao não considerar essas especificidades, a política pública acaba sendo limitada. Os motivos disso são a desigualdade de oportunidades, a discriminação e a violência que a população negra ainda vivencia e que interfere diretamente no desenvolvimento socioeconômico e na ascensão social.

“A partir do momento que a gente olha, especialmente as mulheres negras no nosso país, a gente vê o quê? O chão pegajoso. O que isso significa no estudo? Significa que não tem a possibilidade de ascensão. A mobilidade social é menor do que em comparação as outras pessoas. Então, a gente tem uma pobreza geracional e intergeracional”.

Ou seja, para ascender socialmente, defende a pesquisa, as pessoas negras precisam de políticas públicas específicas e avançadas em relação a da população branca. E essa correção histórica de desigualdade passa pelo orçamento público, que precisa ter uma visão voltada a essa reparação.



“Quando a gente pensa na questão da pobreza, a gente pensa na classe social, mas é importante a gente considerar questões da raça do gênero que vão se sobrepor naquele indivíduo durante a vida dele”, explicou Mayara.





O g1 procurou o Ministério do Desenvolvimento e Combate a Fome para comentar a pesquisa, mas não teve retorno até o momento. Assim que responder, a reportagem será atualizada.



A própria pesquisadora encaminhou o trabalho ao ministério, que respondeu, por meio do Chefe de Gabinete do ministro, que a pesquisa revelou-se de “elevada importância para o debate e reflexões sobre a temática nela abordada”.



Marcada pela classe, raça e gênero



Para chegar às conclusões da pesquisa, Amorim fez a análise de livros, processos judiciais de constitucionalidade, estudos de demografia e renda e analisou o orçamento público federal de 2021.



Além disso, a pesquisadora relatou que algumas situações abordadas no livro foram vivenciadas por ela como mulher negra. “São coisas que me atravessam pela classe, raça e gênero”.