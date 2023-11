Quem saiu por cima e quem saiu perdendo após crise e reviravoltas na dona do ChatGPT

A crise de liderança que envolveu a OpenAI durante quase uma semana terminou tão abruptamente como começou: com um anúncio conciso da empresa que traz ramificações para o seu futuro.

De certa forma, o resultado foi um retorno ao status quo: Sam Altman seria reconduzido ao cargo de CEO, com a parceria comercial “profunda e lucrativa” da empresa com a Microsoft, que adquiriu uma participação de US$ 13 bilhões (R$ 63,8 bilhões) na empresa, ao mesmo tempo que trabalhava em sua própria inteligência artificial (IA).

Por outro lado, o acordo ainda é um divisor de águas para a OpenAI e para o campo da inteligência artificial em geral.

A semana tumultuada parece ter resultado em uma grande vitória pessoal para Altman, para os defensores da adoção generalizada da IA e algumas das elites mais estabelecidas do país.

E isso aconteceu às custas dos céticos da IA ​​que, segundo muitos relatos, fracassaram na tentativa de defender uma posição de princípio em prol da cautela sobre os riscos a longo prazo da tecnologia.

Quem saiu por cima

Sam Altman

Um vencedor claro em todo o episódio é o próprio Altman.

Afastado de seu cargo no dia 17 de novembro, Altman rapidamente reuniu o apoio da grande maioria da equipe da OpenAI, que assinou o que era essencialmente um compromisso de lealdade, ressaltando a profunda divergência entre ele e o conselho.

Seu retorno à OpenAI, em triunfo sobre o conselho que o demitiu sumariamente, reflete uma espécie de justificativa pessoal que provavelmente reforçará, para o bem ou para o mal, sua imagem cuidadosa e intencionalmente construída como um “visionário carismático”.

Microsoft

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, procurou minimizar o papel da gigante da tecnologia na crise, insistindo na segunda-feira (20) – antes da renomeação de Altman – que aconteça o que acontecer com OpenAI, “nada muda”.

A prioridade da Microsoft, disse Nadella, era garantir a entrega ininterrupta de tecnologia de IA aos seus próprios clientes, quer isso significasse a contratação de Altman pela Microsoft ou a sua reinstalação na OpenAI.

Mas a Microsoft dificilmente é uma parte desinteressada, tendo comprometido bilhões com a OpenAI em uma parceria de vários anos que levou a gigante da tecnologia a integrar o ChatGPT na pesquisa do Bing e em outros produtos da Microsoft.

Agora, a big tech está preparada para ganhar ainda mais influência. Nadella sugeriu esta realidade na segunda-feira, sinalizando que se Altman voltasse como CEO da OpenAI, a Microsoft teria uma opinião muito forte sobre a governança da startup.

“Uma coisa sobre a qual serei muito, muito claro é que nunca mais voltaremos a uma situação em que seremos surpreendidos como esta”, disse Nadella.

“Se voltarmos a operar como na sexta-feira, garantiremos que teremos muita, muita certeza de que a governança será fixada de uma forma que realmente tenhamos mais segurança e garantamos que não teremos surpresas.”

Se isso significa ter um observador do conselho ou um assento pleno no conselho da OpenAI, disse ele, é uma ponte “que cruzaremos, se isso acontecer”.

Novos membros do conselho

Ao nomear o ex-co-CEO da Salesforce, Bret Taylor; e o ex-secretário do Tesouro, Larry Summers para o conselho da OpenAI, o acordo pretende alinhar a empresa ainda mais estreitamente com a elite mais rica e influente do país.

Taylor não é apenas um ex-CEO de uma das maiores empresas da indústria de tecnologia.

Ele é um ex-diretor de tecnologia do Facebook e, em 2022, como presidente do Twitter, forçou com sucesso Elon Musk a prosseguir com a aquisição da empresa de mídia social por US$ 44 bilhões (R$ 215,93 bilhões), em uma importante manobra corporativa.

Entretanto, Summers é o antigo presidente da Universidade de Harvard que tem suscitado controvérsia por sugerir que “diferenças inatas” são a razão da sub-representação das mulheres nas profissões científicas.

A observação foi amplamente criticada como sexista e Summers posteriormente pediu desculpas.

Quem saiu por baixo

Conselho da OpenAI e desaceleração do desenvolvimento da tecnologia

Da mesma forma que o acordo dá nova vida aos mitos de Altman, também dá um vento favorável à ideologia que ele representa: uma crença na rápida comercialização da IA ​​generativa.

Com alguns dos aparentes arquitetos da destituição de Altman sendo expulsos do conselho, uma das vítimas do caso podem ser as perspectivas que esses membros do conselho adotaram.

O que inclui um temor sobre os riscos a longo prazo, potencialmente até mesmo existenciais, da IA.

Na carta assinada por centenas de funcionários da OpenAI ameaçando pedir demissão, os funcionários relataram que os membros do conselho alegaram que permitir a destruição da empresa “seria consistente com a missão” da OpenAI, que é “garantir que a inteligência artificial geral beneficie toda a humanidade”.

O fato de o conselho da OpenAI aparentemente acreditar que a destruição da empresa beneficiaria a sociedade reflete as preocupações de um campo vocal no campo da IA ​​que pediu pausas no desenvolvimento da IA, mais pesquisas para “alinhar” a tecnologia com valores centrados no ser humano e preocupações sobre o poder desenfreado de uma superinteligência verdadeiramente senciente.

Emmett Shear, a quem o conselho nomeou CEO interino da OpenAI por dois dias, também expressou preocupações semelhantes.

Nas consequências da crise de liderança, alguns argumentaram que o resultado é também uma derrota para o altruísmo eficaz, o movimento ao qual alguns membros do conselho da OpenAI estariam afiliados.

A OpenAI não parece estar à beira de um guinada total de IA que desconsidere totalmente o risco. Summers tem falado abertamente sobre os impactos de curto prazo da IA ​​​​no trabalho.

E depois de ter impressionado os legisladores dos EUA ao apelar pela regulamentação da IA, Altman provavelmente continuará a ser uma figura proeminente no debate global sobre as regras para a inteligência artificial.

Ainda assim, merecida ou não, a disputa parece ter causado danos a longo prazo à credibilidade de certos céticos profundos da IA, e melhorou a sorte de quem pressiona para colocar a inteligência artificial nas mãos dos público, o que pode ter um efeito cascata ​​para o desenvolvimento da IA ​​nos próximos anos.