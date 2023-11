Queda de motocicleta por causa de buraco deixa duas pessoas feridas no Pronto-Socorro de Rio Branco

Por Davi Sahid

Um acidente de trânsito deixou João Gabriel do Nascimento Pereira, de 20 anos e Tiago Nunes, de 21 anos, feridos na manhã desta quinta-feira, 2, na Estrada Jarbas Passarinho na região do Apolônio Sales em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, João Gabriel e Tiago Nunes trafegava em uma motocicleta modelo Honda Bros, de cor branca, no sentido zona rural-zona urbana conte inesperadamente passaram em um buraco, perderam o controle da direção e caíram da motocicleta.

No impacto com o solo, Thiago que estava na garupa da moto foi arremessado, bateu a cabeça, sofreu um corte no supercílio e desmaiou. Já João Gabriel sofreu apenas escoriações.

O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado e duas ambulâncias, uma de suporte avançado e outra básica se deslocaram até o local do acidente. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam João e Tiago ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com o médico do SAMU, Tiago além de ter um corte profundo no supercílio, sofreu um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) de natureza moderada. Já João ficou ralado pelo corpo e ambos em estado de saúde estável.

A motocicleta foi removida por familiares.