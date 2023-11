Quadrilha de arrombadores é identificada e presa pela polícia do município de Tarauacá

Numa ação conjunta realizada nesta quarta-feira, 22, policiais civis e militares de Tarauacá, a 400 quilômetros de Rio Branco, conseguiram desbaratar uma quadrilha de arrombadores que há algum tempo vinha agindo na cidade, causando preocupações e prejuízos a comerciantes.

Além de várias prisões, as forças de segurança apreenderam considerável quantidade de mercadorias furtadas durante o último golpe do grupo, registrado na madrugada de terça-feira, 21, no depósito de uma grande loja da cidade.

Arrombamento e prisão

Durante a madrugada de terça-feira, o grupo usou um alicate hidráulico para quebrar os cadeados do depósito da Loja Magazine do Povo, de onde furtaram 11 motores de barco, de diversos modelos, e 5 televisores de 43 polegadas, causando um prejuízo superior a R$ 100 mil.

Avisados da ocorrência, policiais da Delegacia Geral da cidade e do 7º Batalhão da Polícia Militar conseguiram chegar a um dos integrantes do bando, exatamente o que atuava como responsável em negociar os produtos furtados.

No apartamento onde o suspeito morava, no “Quarteirão do Bão”, na periferia da cidade, os agentes de segurança apreenderam tudo o que havia sido furtado na madrugada anterior.

Seguindo novas informações, os policiais conseguiram chegar aos demais integrantes do grupo e prendê-los. A polícia vai investigar se essa mesma quadrilha é responsável por dezenas de arrombamentos registrados na cidade nos últimos meses.