Psicólogo acreano morre em acidente de carro na BR-364

Um acidente que aconteceu por volta das 14 horas deste domingo, 19, no trecho da BR-364, entre o Distrito de Abunã e a Ponte do Rio Madeira, culminou na morte do psicólogo Ronniberg Maia da Silva, mais conhecido com Ronny Maia, de 29 anos, natural de Rio Branco.

Segundo informações divulgadas pelo Ponta do Abunã, Rony e um amigo estavam em um veículo preto e viajavam da capital de Rondônia (Porto Velho) para a capital do Acre (Rio Branco), quando, cerca de 5 km após o núcleo urbano do distrito de Abunã-RO, o veículo aquaplanou, saiu da pista e colidiu contra um poste de concreto implantado próximo ao acostamento da rodovia.

Ronny, que é filho do coronel da reserva Raimundo Nonato Aires da Silva, não resistiu e morreu na hora. Ele estava no banco traseiro, foi violentamente atingido pelo impacto do poste no veículo, e morreu no local. Apesar da gravidade do acidente, o motorista sofreu apenas ferimentos leves.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho, Rondônia.

O comando-geral da Polícia Militar emitiu nota de pesar pelo falecimento prematuro de Ronniberg. “Prestamos as mais sinceras condolências aos familiares e amigos, e pedimos a Deus que traga o conforto necessário para que possam enfrentar tamanha perda”, diz a nota.