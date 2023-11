Programa de mecanização agrícola da Prefeitura fortalece setor produtivo

A propriedade é do produtor rural, Valter da Conceição, que mora há 30 anos no Projeto de Assentamento Moreno Maia. Na área que está sendo gradeada ele pretende plantar macaxeira e milho. Segundo o produtor nunca tinha recebido incentivo do poder público para recuperar a terra para o plantio.

“Esta é a primeira vez. Antes a dificuldade era grande, pois tinha que custear tudo”, enfatizou.

Hoje os produtores pagam ao programa de mecanização R$ 75,00 a hora. Se fosse no particular eles pagariam de 200 a 250 reais, um desconto que faz a diferença na hora de somar os lucros.

A terra é gradeada com uma máquina pesada e depois nivelada. A parceria da prefeitura com o produtor inclui também o calcário e toda a assistência técnica na hora do plantio.

“Por enquanto, as terras não estão bem molhadas, a plantação de milho, mandioca, é mais aonde está chovendo, onde não está, vai ficar mais para frente o serviço de plantio. Já temos muitas áreas prontas, que estão plantando, e o plantio vai continuar. Agora, nesse verão, chove aqui, mas não chove ali na frente. Então, tem que esperar molhar a terra para poder plantar”, explicou o secretário da Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), Eracides Caetano.

O critério de escolha dos produtores para a gradeação e adubação da terra é definido por meio das associações. De acordo com a Presidente da Associação Rural do Moreno Maia, Gleiciene Oliveira, o incentivo inédito da prefeitura está sendo uma saída para quem pretende diversificar a produção.

“A maioria do pessoal aqui trabalhou com o gado e com a queda do preço do gado o prefeito está fazendo esse incentivo de mecanização para produção. Vai tirar muita gente aí de uma situação bem difícil, inclusive eu que produzo melancia, mandioca, banana”.

Só no assentamento Moreno Maia são 300 hectares de áreas mecanizadas, mais de 120 produtores beneficiados. Segundo o prefeito, são incentivos que enriquecem o campo e geram perspectivas para a cidade.

“Estamos gradeando, fazendo a verdadeira mecanização, onde o solo na hora de plantar tem que estar todo ele soltinho, naqueles torrões de terra como se fazia antigamente. Obrigado à secretaria de Agricultura, toda a equipe que se dedica isso é importante para a gente poder cuidar bem do nosso produtor rural. É aqui que a riqueza se multiplica e é aqui que ela vai para a cidade. Campo rico, cidade rica”, explicou o prefeito de Rio Branco.

Por Assecom/Prefeitura