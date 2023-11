PRF realiza ação solidária para crianças em tratamento de câncer em Rio Branco

O Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil é celebrado nesta quinta-feira, 23, e em Rio Branco, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará uma ação solidária para crianças que estão em tratamento no Hospital do Câncer ou que se curaram da doença.

As atividades vão acontecer no Sest/Senat com lanche, teatro do Detran e entrega de cestas básicas.

Atualmente, 25 crianças estão em tratamento na unidade de saúde oncológica do Acre.

“Esse tipo de atividade é super importante para essas crianças. A brincadeira e a atenção que recebem tira o foco do tratamento, que não é fácil. Além do que, muitos são de baixa renda e esses sacolões ajudam as famílias”, explica a médica oncologista pediátrica, Valéria Paiva.