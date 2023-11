Prefeitura de Rio Branco realiza intervenção visando renovação na estrada do Quixadá

Foto: Evandro Derze/Assecom

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), está realizando melhorias significativas na estrada do Quixadá removendo o material saturado com a troca de solo, retirando borrachudos com remendo profundo para em seguida aplicar material nobre como a piçarra, fortalecendo a estrutura viária. Uma vez concluída essa etapa, a próxima fase contemplará a aplicação do revestimento asfáltico.

Apesar de enfrentar desafios climáticos, com a presença de chuvas costumeiras nesta época do ano, a equipe da Emurb iniciou os trabalhos esta semana, dando continuidade ao projeto do prefeito da capital que é cuidar bem dos ramais e estradas para ajudar no escoamento da produção. Os profissionais envolvidos garantem o andamento das atividades.

Francenildo Cacau, encarregado de obra assegura que, mesmo diante das adversidades climáticas, os trabalhos estão progredindo conforme o planejado.

“Nós estamos nesse momento com a intervenção de remendo profundo que é a retirada do material saturado e a adição de material nobre que é a nossa piçarra. Uma vez feito esse tipo de serviço, a gente vai estar liberando para poder trazer o revestimento em cima. Começamos esta semana, estamos atravessando alguns pontos de chuvas, mas nós estamos aqui para poder dar continuidade às atividades no Quixada.”

Por Assecom/Prefeitura