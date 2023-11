Prefeitura inicia campanha de vacinação contra influenza para grupos de risco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), lançou mais uma campanha de vacinação contra a Influenza (gripe), nesta segunda-feira (13). As doses já estão disponíveis em todas as unidades de saúde da capital durante o horário de funcionamento, a imunização tem previsão de término em 31 de dezembro.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza é realizada todos os anos com intuito de promover a redução das complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população-alvo para a vacinação.

No período de 13 de novembro a 15 de dezembro, o objetivo é vacinar as pessoas dos grupos de risco, como crianças a partir de seis meses de vida, idosos e pessoas com comorbidades.

A abertura da campanha ocorreu na Urap Roney Meireles e contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, e da diretora de Vigilância em Saúde, Karoline Sabino.

“A estratégia parte do princípio que o Ministério da Saúde iniciava as campanhas nacionalmente com as mesmas datas, só que com características voltadas para os estados da Região Norte, pois somos diferentes, já que temos um grande período chuvoso. E nesta época de novembro, a gente tem um aumento de pessoas com sintoma gripal. A estratégia é iniciar a campanha, que vai durar em torno de trinta dias, para vacinar quem é do grupo de risco, lembrando que a campanha já ocorreu no início de março, então, isso é apenas um reforço” disse a diretora.

Segundo a secretária Sheila Andrade, todas as unidades de saúde do Município estão aptas a receber o público alvo. Ela espera que a campanha possa vacinar o maior número de pessoas possível.

“Com início desta campanha, todas as unidades de saúde estão aptas a receber o público para ser vacinado. Esperamos que até o final da campanha possamos conseguir ter vacinado o maior número de pessoas possível, lembrando que a prevenção é de suma importância”, afirmou.

A meta é vacinar os grupos prioritários, que são: crianças de 6 meses a 5 anos, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente.

Importante destacar que a vacina contra a influenza pode ser administrada juntamente com outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo a vacina contra a covid-19, pois não há contraindicação para a administração concomitante de ambas as vacinas”, frisou a secretária.