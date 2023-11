Prefeitura de Rio Branco realiza grande ação de saúde no bairro Rosa Linda

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza nos dias 10 e 11 de novembro, uma grande ação de saúde, das 8h às 14h, na escola estadual Reinaldo Pereira da Silva, no bairro Rosa Linda.

Os serviços ofertados à população vão desde consulta médica e de enfermagem, vacinação, zoonoses, PCCU, pré-natal, planejamento familiar, Bolsa Família, testes rápidos, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, farmácia, odontologia e também oftalmologia.

Segundo a secretária da Semsa, Sheila Andrade, essa iniciativa promovida pela gestão visa contemplar moradores dos bairros Santo Afonso, Rosa Linda, Jacarandá e adjacentes. A secretária ainda explicou o serviço que será ofertado neste sábado.

“Nós estamos trazendo para cá uma ação de saúde grandiosa e estamos mais felizes ainda porque a população abraçou e estão todos felizes por estarem sendo atendidos tão próximos de casa e com vários tipos de atendimento que não são rotineiros pra eles. Neste sábado também continuaremos aqui e traremos o reforço das vans odontológicas visando ampliar esse atendimento para a população.”

Para Deucilene da Silva, mãe do Isaac de 7 anos, é com muita alegria que a comunidade recebe esses atendimentos. A dona de casa ainda destacou que é a primeira vez que acontece uma ação de saúde como essa no bairro.

“Estou achando muito bom porque pra quem não pode pagar uma consulta, como vocês podem ver aqui é uma comunidade carente, é muito bom mesmo. Agradeço a Deus e segundo lugar a prefeitura por nos proporcionar esse dia abençoado”, disse a dona de casa.

De acordo com André Luiz Pinheiro, morador do bairro Jacarandá há três anos, é muito bom ver que a Prefeitura de Rio Branco se preocupa com o bem-estar do munícipe, fazendo com que essas ações de saúde cheguem em todos os cantos da capital.

“Eu acho que é muito importante que veio ajudar a comunidade e estamos tendo um atendimento de excelência, eu acho que está de primeira linha”, destacou.

Um dos gargalos da saúde municipal era a odontologia que, por meio da atual gestão, já foi resolvida. Agora, para impulsionar esta área a Prefeitura de Rio Branco também implementou a odontopediatria que atua, exclusivamente, no cuidado da saúde bucal de crianças e adolescentes.

“Estamos muito agradecidos porque na van conseguimos receber o atendimento, quando chegamos, achamos que seria uma coisa, mas na realidade a dentista foi muito atenciosa e nem parece que ela arrancou dois dentes”, disse Hosana Aguiar, mãe da Yohana Silva.

Por Assecom/Prefeitura