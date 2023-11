Prefeitura oferta lazer e atendimento de saúde para crianças no Cidade do Povo

Foto: Assecom

Visando ofertar atendimento para as crianças com os serviços de saúde, a USF Manoel Bezerra, localizada no bairro Cidade do Povo, realizou uma ação na unidade, em parceria com a Creche José Maria Maciel.

A ação de saúde faz parte de uma estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por orientação da gestão, em fomentar ações que possam alcançar a população de Rio Branco com os serviços de saúde e contou com duas turmas de alunos da Creche José Maria Maciel que fica ao lado da unidade. A interação entre a escola e anuidade de saúde obteve resultados satisfatórios.

Os pequeninos receberam atendimentos médicos, participaram de brincadeiras, gincana em grupos educativos, saborearam um delicioso lanche e tiveram também palestra sobre higiene bucal.

A enfermeira Érica Lima da Mota da USF Manoel Bezerra, ressaltou a importância da ação junto aos pequenos e afirmou que ação faz parte da programação especial do Dia das Crianças.

“Foi muito importante essa interação entre unidade de saúde e escola, assim conseguimos proporcionar um dia especial para as crianças, além de brincadeiras levamos para os pequeninos, uma ação de saúde de conscientização. Essas ações fazem parte em comemoração ao mês especial das crianças”, disse Érica Lima.

Por Assecom/Prefeitura