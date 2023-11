Prefeitura apoia equipe feminina de Kung Fu na 19ª Copa Brasil Internacional

Cinco atletas irão representar o Acre em competição internacional (Foto: Assecom)

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), está apoiando a equipe de Kung Fu composta por cinco atletas, que irão representar o Acre em uma competição internacional. A iniciativa visa apoiar não apenas o desenvolvimento atlético, mas também promover a participação feminina em competições esportivas.

A equipe feminina respaldada pela Fundação de Cultura, Esportes e Lazer, da Prefeitura de Rio Branco, está pronta para representar o Estado do Acre na 19ª edição da Copa Brasil Internacional de Kung Fu. O evento, que acontecerá no Centro Esportivo Municipal Djaniro Pedroso, em Santa Bárbara do Oeste, SP, promete ser um espetáculo de habilidade e determinação.

A competição abrange diversas categorias, tanto masculina quanto feminina, reunindo atletas de todo o país em uma celebração da diversidade e excelência esportiva. A determinação da prefeitura em apoiar a equipe feminina destaca seu comprometimento com a igualdade de gênero no esporte, proporcionando oportunidades para que as atletas alcancem seu máximo potencial.

A expectativa é que as atletas de Kung Fu de Rio Branco brilhem no cenário nacional, representando não apenas o Estado, mas também inspirando jovens atletas a perseguirem seus sonhos. O Centro Esportivo Municipal Djaniro Pedroso será o palco de intensas competições, unindo entusiastas e apreciadores do Kung Fu em um evento histórico para essa modalidade esportiva.

O diretor de esporte e cultura da FGB, Klowsbey Pereira, ressaltou que esta iniciativa reflete a contínua determinação da gestão do prefeito Tião Bocalom em apoiar e valorizar o esporte como um todo.

“Mais do que uma simples competição, a Copa Brasil Internacional de Kung Fu é uma oportunidade para atletas demonstrarem sua dedicação, habilidade e espírito esportivo. Com o apoio da Prefeitura de Rio Branco, as cinco garotas atletas estão prontas para deixar sua marca e inspirar a próxima geração de talentos no mundo do Kung Fu”, destacou

Por Assecom/Prefeitura