Prefeitura avança na preparação dos terrenos para as casas do Programa 1001 Dignidades

Os terrenos onde serão construídas as casas do Programa 1001 Dignidades, da Prefeitura de Rio Branco, já estão em fase avançada de preparação. Na última semana, as máquinas e as equipes da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) trabalhavam na área do Município que vai receber parte das unidades habitacionais, localizada no loteamento Santo Afonso, na região do 2º Distrito.

O diretor presidente da Emurb, Assis Benvindo, explicou que no local foi realizado o serviço de limpeza e terraplanagem.

“O prefeito Tião Bocalom tem cobrado a gente. É um sonho dele que esse projeto se concretize e a gente está nessa etapa da Emurb que está fazendo a terraplanagem e a limpeza dessa região aqui, onde vai ficar em torno de 150 a 200 unidades. Nós temos o outro lado lá, que vai ficar mais quase 200 unidades, fazendo um total aqui de quase 400 unidades, só nessa região aqui do Santo Afonso e Belo Jardim”, explicou.

Numa segunda etapa, a Emurb irá trabalhar no nivelamento e definição dos lotes onde cada casa será assentada.

“A gente vai nivelar os lotes, defini-los e vamos também deixar 20 centímetros acima do nível onde vai ser colocado os radiais. Vai ficar tudo pronto para a próxima etapa para poder construir as casinhas lá em cima”, garantiu o presidente.

Por Assecom/Prefeitura