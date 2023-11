Policial Militar recupera moto roubada no bairro Quinze

Uma guarnição do 2° BPM recuperou uma motocicleta Honda CB 300 de cor azul, na tarde dessa sexta-feira, 24, na rua sertaneja no bairro Quinze

A equipe realizava patrulhamento no bairro, quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta com as características de uma motocicleta roubada repassado pelo COPOM, então foi dada voz de parada ao condutor e que atendeu e foram abordados.

Em pesquisa no sistema foi constatado que tratava-se de veículos roubado/furtado, então foi dada voz de prisão aos indivíduos e foram conduzidos à delegacia de flagrantes (Defla) para medidas cabíveis.