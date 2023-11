Policial Militar cumpre mandado de prisão contra indivíduo de alta periculosidade

A equipe Tática do 2° BPM cumpriu na noite dessa terça-feira, 21, no bairro Cidade do Povo, um mandado de prisão contra um indivíduo de alta periculosidade já conhecido das guarnições em decorrência do cometimento de diversos crimes, um deles contra um policial militar de Rondônia, quando este ia para o serviço, no Bairro Liberdade. Nesta situação, ele roubou a arma do militar e diversos pertences seus.

A equipe realizava patrulhamento no bairro Cidade do Povo, quando avistou o indivíduo em frente a um local que é frequentemente usado para venda e consumo de entorpecentes. Quando o homem percebeu a presença da Polícia Militar, tentou se evadir, porém foi abordado e se mostrava muito nervoso.

Ao realizarem consulta nominal via COPOM, foi encontrado um mandado de prisão contra ele por roubo e tráfico de drogas. O criminoso estava foragido da justiça desde 2019, quando rompeu a tornozeleira. Ele já havia escapado de várias equipes, mas desta vez foi preso e conduzido à delegacia de polícia civil para medidas cabíveis, e espera-se que não obtenha novo benefício tão cedo por parte da justiça.

Por Ascom/PMAC