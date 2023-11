Polícia prende segundo participante da “Chacina do Taquari” com arma de fogo

O presidiário Denilson Araújo da Silva, o “Jabá”, é o segundo dos cinco envolvidos na “Chacina do Taquari”, ocorrida no início do mês, que deixou o saldo trágico e seis mortos e um ferido, a ser preso pelas forças de segurança.

O primeiro foi Toni de Lima Matos, que rompeu a tornozeleira eletrônica e foi capturado no estado do Mato Grosso. Ele

deverá ser recambiado pra Rio Branco em data a ser marcada.

“Jabá” estava na condição de foragido e com dois mandados de prisão preventiva expedido pela Justiça do Acre, um deles exatamente pela participação na “Chacina” do Taquari”.

Ele foi preso por uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar por porte ilegal de arma. Em seu poder estava uma carabina calibre 12, do tipo repetição, usada no confronto das facções, e 14 cartuchos intactos.

De acordo com o delegado Alcino Júnior, Coordenador da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pelo menos cinco faccionados que participaram da chacina já foram identificados e indiciados e estão com a prisão preventiva decretada pela justiça do Acre.

“Dois já estão presos, e os demais na condição de foragidos, e prendê-los será questão de tempo”,

comentou a autoridade policial.