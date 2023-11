Polícia Penal captura detento foragido desde maio no município de Cruzeiro do Sul

Na madrugada desta sexta-feira, 10, Policiais Penais recapturaram no Bairro Santa Helena, em Cruzeiro do Sul, José Francisco da Silva Cauassa, que fugiu do presídio Manoel Neri, em maio deste ano.

Em 2023, de acordo com o diretor do Complexo Penitenciário do Juruá, Elves Barros, 6 foragidos já foram recapturados. Mas Fernando Soares, que fugiu do Complexo ontem, 9, segue em fuga. As equipes da Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil e Grupo Especial de Fronteira – Gefron, atuam nas buscas do fugitivo, contou o IAPEN.

O Complexo Penitenciário do Juruá, em Cruzeiro do Sul, que abriga os presídios Manoel Neri e Guimarães Lima, não tem muro.