Polícia Militar recupera moto roubada na Cidade do Povo

Guarnição do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) recuperou uma motocicleta Yamaha Crosser de cor azul, na noite desta segunda-feira, 6, em uma construção abandonada no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

Em ação conjunta entre as guarnições do 2º BPM, uma equipe policial realizou buscar em uma área de mato que tinha uma estrutura de construção abandonada.

Ao verificar a estrutura encontraram a motocicleta que havia sido roubada no sábado passado, o veículo foi conduzido a Delegacia da 2ª Regional para procediemntos cabíveis.

Por Ascom/PMAC