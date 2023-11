Polícia Militar prende indivíduo por tráfico de drogas no bairro Belo Jardim I, na capital

Uma guarnição do 2° Batalhão prendeu, na noite desse sábado, 04, na rua Filadélfia, bairro Belo Jardim I, um homem por tráfico de drogas. Além do entorpecente, ele estava com certa quantia em dinheiro.

A guarnição foi orientada a realizar patrulhamentos e abordagens no local, que é conhecido por ser um local de venda e consumo de entorpecentes. Em uma das abordagens, foi encontrada uma quantidade de substância aparentando Skank e maconha.

Ao homem foi perguntado sobre a origem da droga e do dinheiro e ele não soube explicar. Foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), para as medidas cabíveis.

Por Ascom/PMAC