Polícia Militar inicia a Operação Papai Noel na região do Juruá

O reforço no policiamento ostensivo e preventivo realizado pela Polícia Militar durante todos os finais de ano, conhecido como Operação Papai Noel, foi iniciado também na região do Juruá. O planejamento da instituição visa levar mais segurança aos transeuntes que neste período do ano aquecem o mercado e movimentação no comércio.

Na manhã de sexta-feira, 24, a Diretora Operacional da PMAC, Coronel Marta Renata, juntamente com o Comandante do Policiamento do Interior, Coronel Manoel Jorge e o Comandante do 6° Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Edvan Rogério, deram início a tradicional Operação Papai Noel, que será dividida em duas fases.

Inicialmente contando com a complementação do efetivo através da escala suplementar dos militares, que reduzem o período de folga para atuar no policiamento, e em um segundo momento onde será realizada ações e condutas de policiamento comunitário buscando proximidade e interação com a comunidade.

A operação será executada por todos os municípios que compõem a regional do 6° Batalhão onde ocorrem policiamentos extras nas cidades de Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter e Marechal Taumaturgo. “Hoje a Polícia Militar do Acre tem buscado estabelecer uma dinâmica de proximidade com a comunidade e trazer o cidadão para mais perto”, afirmou a Coronel Marta Renata.

“Sabemos que quanto maior o nosso efetivo nas ruas, maior será a segurança e a sensação de segurança para o nosso povo”, alerta o Coronel Manoel Jorge.

“Nossa razão de existir é buscar uma maior segurança e paz social e a Operação Papai Noel é uma forma de trazer essa paz social nesse período de confraternizações de fim de ano”, aduziu o Tenente-Coronel Edvan Rogério.

Por Ascom/PMAC