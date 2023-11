Polícia encontra bebê perdido em área de mata no 2º Distrito

Uma guarnição do 2° Batalhão encontrou um bebê de dois anos que havia se perdido na manhã desta terça-feira, 21, em uma densa área de mata no ramal Bom Jesus, região da Vila Acre.

Os militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro quando foram abordados por um homem que estava muito aflito, solicitando ajuda, visto que seu filho de apenas dois anos havia sumido. O pai disse aos policiais que acreditava que a criança estava perdida em uma área de mata que existe nas proximidades.

De pronto, a equipe atendeu ao pedido do pai da criança e realizou uma grande varredura na mata desde o ramal Bom Jesus até o polo Benfica, local onde a criança foi encontrada, muito assustada e sem entender o que realmente estava acontecendo.

Com sentimento do dever cumprido, os policiais levaram a criança até seu pai, que ficou muito feliz e agradecido pelo grande empenho dos militares, que não desistiram de procurar até encontrar o bebê. O pai agora vai redobrar os cuidados com seu filho, para que não volte a se repetir o ocorrido.

Por Ascom/ PMAC