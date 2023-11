Polícia Militar e Tribunal de Justiça formam 41 alunos no projeto Embaixada Jovem Militar

Uma solenidade realizada na manhã desta terça-feira, 21, na Escola José Ribamar Batista (Ejorb), em Rio Branco, marcou o encerramento da 2ª edição do projeto Embaixada Jovem Militar. Após seis meses e com carga de 138 horas-aulas, os jovens foram formados nos princípios de disciplina, cidadania, responsabilidade social e prevenção de envolvimento com a violência.

Morador do bairro João Eduardo I, Edvan da Silva Lima é estudante do 1° ano do ensino médio e sonha em ser militar. “Eu imaginava que o curso seria algo legal, mas foi mil vezes melhor, e tudo que eu aprendi aqui irei levar e ensinar para outras pessoas. Aproveito para agradecer à Polícia Militar por essa oportunidade única para todos nós”, disse o jovem, que foi o primeiro colocado.

A desembargadora do Tribunal de Justiça (TJAC) Waldirene Cordeiro, coordenadora da Infância e Juventude, deixou uma mensagem aos formandos. “Temos 41 novos jovens que semearão, entre outras coisas, a cultura da paz, do respeito, da empatia para com o semelhante. Essas serão suas funções hoje como alunos, mas futuramente como seres do bem, é isso que nós queremos”, destacou.

A tenente-coronel Ana Cássia Monteiro, coordenadora de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PM, destacou o papel da família no processo de formação dos alunos. “Aqui foi uma sementinha que plantamos, vocês [familiares], que educam e criam diariamente esses jovens, têm que dar continuidade, para que essa sementinha germine e dê os frutos necessários para a sociedade”, disse.

Estiveram presentes na solenidade Francicléia Barrosa, diretora do Ejorb; o tenente Willier Marques, representando o comando do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM); a equipe pedagógica da unidade e alunos da comunidade escolar.