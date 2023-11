Polícia Militar do Acre realiza Operação Força Total em todos os municípios do estado

Foto: Davi Barbosa/PMAC

Com intuito de intensificar a atuação preventiva e ostensiva em todo o país, as polícias militares dos estados deflagram nesta terça-feira, 6, a Operação Força Total. No Acre, a Polícia Militar começou cedo a atuação em pontos estratégicos da capital e do interior, com patrulhamentos, abordagens e barreiras, que fortalecem o trabalho institucional.

A operação em nível nacional está sendo coordenada pelo Conselho Nacional de Comandantes-gerais (CNCG) e, no Acre, pela Diretoria Operacional (Dirop) da instituição. O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, destaca a importância da iniciativa.

“É o início das operações que iremos fazer neste fim de ano. Nosso efetivo está nas ruas com patrulhamento, abordagens e atuando de forma preventiva e ostensiva ”, afirma.