Polícia Militar apreende drogas e munições no bairro Belo Jardim I

A equipe de Rádio Patrulhamento Motorizado (RPM) do 2° Batalhão apreendeu 640 gramas de cocaína pronta para ser embalada, 124 trouxinhas de cocaína, 45 gramas de Skank, 37 pedras de crack, e ainda 11 munições de pistola calibre .380 na noite dessa segunda-feira, 20, na rua Socibene, Bairro Belo Jardim I.

A equipe realizava o deslocamento para atendimento de ocorrência de roubo à residência na mesma rua do ocorrido, quando visualizou um indivíduo na frente de uma das residências. Ao ver a equipe policial,o jovem saiu correndo para os fundos da casa segurando uma pistola.

Os militares o seguiram, contudo, o indivíduo conseguiu se evadir pulando o muro. No retorno à viatura, os policiais visualizaram através da janela da sala, que estava aberta, em cima do sofá, várias trouxinhas de entorpecente, caracterizando assim o tráfico de drogas. No interior da residência, além da droga pronta para ser embalada, foram encontradas munições e outros materiais para o preparo do entorpecente para venda. Neste momento, chegou ao local a esposa do autor evadido, que alegou desconhecimento da atividade ilícitas de seu marido.

Todo o material ilícito foi apreendido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, para continuidade das investigações.

Por Ascom/PMAC