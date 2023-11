Polícia da cidade de Feijó prende acusados de matar homem que empurrou a mãe de faccionado

As Polícias Civil e Penal de Feijó prenderam nesta quinta-feira, 23, M. S.S, de 25 anos e apreenderam K.S.P, de17 anos e C.J.F, de 16 anos, pela morte de A.I.F.L, de 39 anos. O crime aconteceu em outubro deste ano.

A motivação da morte, segundo o delegado Railson Ferreira, seria porque o homem empurrou a mãe do chefe de uma facção em Feijó, M.N. F, que atualmente mora no Peru.

” Ele teria empurrado a senhora, que é mãe do chefe faccionado e pagou com a vida. Foi morto com 3 tiros. Esse chefe faccionado atualmente mora no Peru, mas segue dando as ordens para crimes aqui”, contou o delegado Railson Ferreira.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão, mais três prisões foram feitas porque a Polícia achou drogas e duas armas em casas de pessoas que tinham relação com os três acusados.

O delegado Railson Ferreira diz que novas prisões ainda podem acontecer relacionadas a este caso.

“No Acre, Feijó tem o segundo maior índice de homicídios nos últimos três anos. Mas também temos um índice de resolutividade de quase 100%”. Dos homicídios investigados, só dois seguem sem solução”, contou o delegado.