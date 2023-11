Polícia Civil prende homem suspeito de abusar sexualmente de suas duas filhas

Por Ascom/ PCAC

Na manhã desta quarta-feira, 22, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), efetuou a prisão de R. de A., de 44 anos, em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

O investigado é apontado como suspeito de abusar sexualmente de suas próprias filhas, de 12 e 13 anos de idade, respectivamente. A prisão preventiva foi solicitada pela delegada Carla Fabíola, responsável pelo caso, e a ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara da Infância e da Juventude de Rio Branco.

O indivíduo, que estava foragido desde outubro, enfrenta também inquéritos em andamento na delegacia da mulher. “Após uma meticulosa investigação, a equipe de escrivães e agentes de polícia da DECAV conseguiu localizar o paradeiro do suspeito e efetuar o cumprimento do mandado de prisão”, informou a delegada, Dra. Carla Fabíola.

R. de A. foi conduzido à delegacia para ser interrogado e está agora à disposição da justiça. O caso destaca a seriedade das autoridades na busca por justiça em situações de violência contra crianças e adolescentes, reforçando o compromisso em proteger as vítimas e responsabilizar os agressores. A Polícia Civil continua a investigar o caso para garantir que todas as evidências sejam devidamente consideradas no processo judicial em curso.