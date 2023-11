Polícia Civil cumpre 2° fase da Operação Corisco e prende quatro criminosos

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos agentes da delegacia de Plácido de Castro deu cumprimento à segunda fase da operação Corisco, cujo objetivo é desarticular um grupo criminoso que age na região do Baixo Acre, principalmente no município de Plácido de Castro, praticando roubos a veículos.

A operação, que foi coordenada pelo Delegado Leandro Lucas, teve cumprimento de mandados judiciais nas cidades de Plácido de Castro e Rio Branco. Segundo o delegado, os presos agiam com intenso sofrimento às vítimas, uma vez que adentravam em suas residências, amarravam toda a família e as mantinham sob o poder de arma de fogo.

Ao total, foram cumpridos sete mandados judiciais, sendo quatro de prisão e três de busca domiciliar.

O nome da operação faz alusão a um dos principais homens responsáveis por dar asilo aos integrantes do cangaço, que ocorreu no sertão nordestino no século XIX e XX. O próprio nome “CORISCO” tem o sentido figurado como aquele que oferece guarida a criminosos.

Por Ascom/PCAC