Polícia age rápido e efetua duas prisões por tráfico de drogas

Nesta sexta-feira, 24, a Polícia Civil do Acre (PCAC) intensificou suas ações no combate à criminalidade em Rodrigues Alves, resultando na prisão de duas pessoas por suspeita de tráfico de drogas.

No primeiro caso, uma mulher de 55 anos foi detida após uma denúncia indicar que um foragido da justiça estaria escondido em sua residência. Ao chegarem no local, os agentes foram surpreendidos quando a proprietária arremessou uma bolsa pequena em direção a eles, contendo 21 invólucros de cocaína, cinco tabletes de maconha e dinheiro fracionado. A moradora alegou que a droga não era dela, afirmando que o foragido havia deixado o entorpecente em sua casa na manhã do mesmo dia.

No segundo caso, no início da tarde, a PCAC prendeu um homem de 35 anos, suspeito de tráfico de drogas na região. Ele assumiu a responsabilidade pela droga apreendida na posse da senhora pela manhã. O indivíduo era um foragido da justiça, respondendo a processos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. O mandado de prisão em aberto foi emitido pela vara criminal de Cruzeiro do Sul.

Ambos os suspeitos estão agora à disposição da Justiça, contribuindo para a contínua atuação das autoridades no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na região de Rodrigues Alves.

Por Ascom/PCAC