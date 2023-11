Pode chover até 50 milímetros no Acre nos próximos dias, diz o portal meteorológico

A previsão do clima para os próximos dias no Acre mantém possibilidade de tempo quente e chuvas pontuais. “Em alguns dias, poderão ocorrer chuvas fortes, com raios e ventanias”, diz o portal O Tempo Aqui.

Outro prognóstico prevê chuvas em forma de pancadas, durante a semana, no período até 20 de novembro, com valores maiores que 50 milímetros no Acre e no oeste e sul do Amazonas.

Apesar da possibilidade de chuvas, o nível do Rio Acre segue muito baixo para o período. Em Rio Branco, mediu 1,50 metro às 15h desta quarta-feira (15). Neste ano, o menor nível, até o momento, foi 1,38 m, registrado no dia primeiro de outubro.