PMs do Acre entram em favela no RJ por engano e são rendidos por bandidos

Policiais Militares do Acre e de Alagoas, que estão cedidos a Força Nacional, entraram por engano e tiveram suas armas roubadas no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, na tarde desta terça-feira (28).

Os militares estavam em uma viatura descaracterizada e, ao seguirem orientações de um aplicativo de navegação, entraram na Rua Fernando Lobo quando foram abordados por traficantes.

Os agentes se identificaram, e os bandidos os liberaram após roubarem duas pistolas calibre 9mm.

Segundo o relato dos agentes, eles estavam abastecendo a viatura em um posto de gasolina na Via Dutra. Ao deixarem o posto, eles tentaram retornar para sua base de serviço, no Campo dos Afonsos, na Zona Oeste, mas o aplicativo traçou uma rota que passava pela entrada da comunidade.

A Polícia Militar foi avisada e determinou uma operação no Complexo do Chapadão, com o objetivo de recuperar as armas roubadas. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre feridos ou presos.

Com informações da TV Globo