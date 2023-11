PM filmado ao agredir jovem em vídeo será investigado pelo Ministério Público

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) declarou que vai abrir um procedimento de investigação contra o Policial Militar flagrado em um vídeo agredindo um homem no município de Capixaba.

Nas imagens enviadas ao ac24horas, o PM, durante uma abordagem, derruba o jovem com um chute e depois, mesmo com o homem caído no chão, o agride com um tapa no rosto.

Após a divulgação das imagens, a Promotoria Especializada dos Direitos Humanos declarou que os vídeos serão enviados à Promotoria de Capixaba, que tem a atribuição, já que o suposto crime aconteceu no município, para apurar a conduta do policial.

Além do MPAC, o comando da Polícia Militar do Acre já havia declarado que determinou à Corregedoria-Geral da instituição a apuração para identificar e apurar os fatos.