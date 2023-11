Planalto aposta em pelo menos 52 votos pela aprovação do ministro Flávio Dino no STF

O governo federal já faz contas e acredita que terá pelo menos 52 votos a favor da indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O mínimo necessário para uma aprovação no plenário é de 41 votos.

O governo petista trabalha com o mesmo cenário de quando Edson Fachin foi indicado, em 2015. Na época, assim como Dino, o ministro enfrentou forte resistência da oposição.

A oposição costumava identificar Fachin com um discurso ideológico de esquerda, assim como faz agora com Dino, associando-o ao comunismo. Fachin era defensor da reforma agrária e foi procurador-geral do Incra.

Um placar de 52, apesar de não ser folgado, é superior ao atingido, por exemplo, por André Mendonça, que teve 47 votos em 2021.