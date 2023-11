Pesquisador alerta sobre possível colapso da internet após tempestade solar

Segundo o professor e pesquisador Peter Becker, da Universidade George Mason, em Virgínia, nos Estados Unidos, poderemos ter um ‘apocalipse da internet’ já em 2024.

De acordo com o profissional, o acontecimento seria por conta de uma forte tempestade solar. Peter trabalha para o desenvolvimento de um sistema de alerta de atividades solares que podem afetar o desenvolvimento global e falou sobre esse possível colapso da web.

Segundo ele, de acordo com o Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA, o Ciclo Solar 25 já estava previsto de trazer uma tempestade solar em meados de 2025, mas a atividade pode ocorrer antes do previsto, já em 2024.

As declarações foram feitas em entrevista ao site americano Fox 13 Seattle.

Becks declara que, caso realmente aconteça a ejeção de massa solar em direção à Terra, eles terão em torno de 18 a 24 horas de aviso. “Em torno de 18, talvez 24 horas de aviso antes das partículas chegarem a Terra e começarem a alterar o campo magnético do planeta”, explicou.

Além disso, Peter também declarou que a tempestade pode causar danos aos equipamentos de comunicação, à rede elétrica, aos sistemas de navegações (como o GPS) e que isso poderá durar semanas ou até mesmo meses.

O pesquisador lembrou que a última vez que uma tempestade solar de intensidade semelhante atingiu a Terra foi em 1859, em um episódio que ficou conhecido como “Evento Carrington”.

“[O evento] derrubou o sistema de telégrafos, faíscas estavam voando por toda parte nas linhas de telégrafo. Alguns operadores foram eletrocutados devido à alta voltagem carregada pelos cabos, o que nunca deveria acontecer, mas as variações do campo magnético se tornaram tão fortes que funcionou como um sistema gerador que levou essas correntes pelos cabos”, disse Becker.