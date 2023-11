Pesquisa mostra quedas acima de 25% nos preços do coxão duro, patinho e pá sem osso no Acre

O projeto Pet Economia, da Universidade Federal do Acre, divulgou nova rodada de pesquisa sobre os preços das carnes no mês de novembro no mercado de Rio Branco. Os dados foram coletados entre os dias 11 e 15, mostrando que, de forma geral, os preços das carnes nos açougues diminuíram em comparação a igual período do mês de outubro.

Nos açougues, foi verificado um aumento médio de 1% nos preços, com destaque para a fraldinha, que apresentou reajuste de 6%. O fígado teve um aumento de 7%.

“Porém, nos supermercados, a variação nos preços das carnes foi ainda maior no mesmo período. Houve uma queda de 14,62% no preço médio das carnes pesquisadas, sendo impulsionada principalmente pelo coxão duro, patinho e pá sem osso, que tiveram quedas acima de 25%”, diz o Pet Economia.

Assim, os preços das carnes tiveram uma diminuição nos açougues em novembro em comparação a outubro. Nos supermercados, essa diminuição foi ainda mais expressiva. “Essas informações podem auxiliar os consumidores na hora de escolher onde comprar suas carnes, buscando os estabelecimentos que oferecem os melhores preços”, conclui o programa.