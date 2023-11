“Pedido de afastamento é arbitrário, um absurdo”, diz advogado de Gladson Cameli

O advogado Pedro Ivo, que defende o governador Gladson Cameli nas investigações no ambito da Operação Ptolomeu, se manifestou nesta quinta-feira, 30, momentos depois da Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciar que denunciou e pediu o afastamento do chefe do executivo do cargo pelos crimes de organização criminosa, corrupção nas modalidades ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude a licitação.

“Esse pedido de afastamento é arbitrário. É um absurdo. Não há nenhum fato novo que justifique esse pedido de afastamento. Ele decorre de outro que já havia sido indeferido no Superior Tribunal de Justiça e além de tudo ele foi feito na vacância do cargo de Procurador-Geral da República”, destacou o jurista.

Para a defesa de Cameli, essa investigação é toda ilegal e decorre de uma devassa realizada pela Polícia Federal de Cruzeiro do Sul sem que tivesse competência para investigar o governador Gladson Cameli. “Para se ter uma ideia, quebraram um sigilo de uma criança de apenas 7 anos de idade, o filho do governador. E não há nenhuma ilegalidade atribuída ao governador Gladson Cameli. As obras foram todas executadas, entregues ao povo do Acre que reelegeu Gladson no primeiro turno”, explicou.

Pedro afirmou ainda que o pedido de afastamento é uma afronta e ressaltou que o governador confia na Justiça. “Esse pedido de afastamento é uma afronta ao mandato conferido pelo povo do Acre. O governador Gladson Cameli confia no poder judiciário e no Superior Tribunal de Justiça e fará a sua defesa e tenho a convicção que no final esse pedido será indeferido”, finalizou.

Após o advogado de manifestar, a Secretaria de Estado de Comunicação informou que o governador mantém sua confiança na justiça, mantendo-se à disposição para quaisquer esclarecimentos, bem como permanece cumprindo suas obrigações como chefe do Poder Executivo do Estado do Acre.

VEJA O VÍDEO: