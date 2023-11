Pecuarista morto em acidente na estrada de Boca do Acre será sepultado em Minas Gerais

O corpo do fazendeiro Sebastião Gardingo, de 76 anos, muito conhecido como “Tonzinho”, morto em grave acidente registrado na noite desta segunda-feira, 27, no km 17 da BR-317, sentido Boca do Acre (AM), será transladado para o estado de Minas Gerais, onde será sepultado.

Tonzinho é natural de Matipó, no estado mineiro, onde ele já foi prefeito. Lá, os jornais locais se referem ao pecuarista pela alcunha de “Tãozinho”. Membro da tradicional família Gardingo, ele administrou o município nos anos de 1989-1992 e depois entre 1997 e 2000. Ele era tio do atual prefeito Fabinho Gardingo.

O fato aconteceu por volta das 19 horas na rodovia que liga Rio Branco à cidade amazonense. Tonzinho retornava para Boca do Acre, quando seu veículo Toyota Hilux colidiu violentamente na traseira de um ônibus escolar, que estava parado na rodovia.

A violência da colisão deixou o veículo completamente destruído. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e seus agentes estiveram no local para coletar informações sobre as circunstâncias do acidente.

Nas redes sociais, o prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz, lamentou profundamente o trágico acontecimento, expressando suas condolências e prestando homenagens a Sebastião Gardingo.

“Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares nesse momento de dor e perda. Que encontrem conforto na lembrança dos momentos compartilhados e no legado deixado por Tonzinho. Tonzinho será lembrado como um grande pecuarista que trouxe significativa geração de emprego e renda para o município de Boca do Acre. Sua contribuição tanto social quanto econômica deixa um legado valioso”, disse o prefeito em postagem no Instagram.