Parcela do 13º salário deve ser usada para pagar dívidas, recomenda especialista

O prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário se encerra nesta quinta-feira (30).

O benefício é pago em duas parcelas anuais, recebidas até o final do ano, para os trabalhadores que têm direito.

À CNN Rádio, a especialista de finanças na SKG Investimentos Cristina Cardoso recomendou que o dinheiro seja usado para “pagar qualquer dívida que tenha.”

“Ou, ao menos, amortizar parte dela”, completou.

De acordo com ela, conceitualmente, o 13º existe “porque no final do ano os gastos tendem a ser maiores e as pessoas podem se perder nas contas.”

Nesta época, há gastos adicionais de matrículas escolares, presentes para as festas de fim de ano ou mesmo viagens.

“Teoricamente, o valor deveria ter esse destino: quitar ou amenizar dívidas”, reforçou.

Cristina Cardoso disse ainda que, para quem tem as finanças em ordem, o importante é o planejamento.

“Às vezes, o dinheiro a mais foge de controle e o gasto acaba sendo maior do que o 13º”, completou.

Ela destacou que o essencial é ter o controle da saída de dinheiro: “literalmente anote, seja em planilhas de Excel ou no papel de pão”.