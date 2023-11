Papa Francisco diz ter inflamação pulmonar e transmite oração de sua residência

O Papa Francisco, que tossia e tinha a mão enfaixada na sua oração dominical, disse ter uma “inflamação pulmonar”.

Neste domingo (26), Francisco apareceu sentado na capela de sua residência no Vaticano, em vez de fazê-la no local habitual, com vista para a Praça de São Pedro. Um assessor leu sua mensagem em seu nome.

No sábado (25), Francisco foi a um hospital de Roma para fazer um exame, que descartou complicações pulmonares depois que um ataque de gripe o forçou a cancelar algumas atividades.

O Vaticano destacou neste domingo que ele transmitiria sua mensagem habitual do meio-dia na capela de sua residência para evitar sair de casa, na curta viagem até o Palácio Apostólico. A manhã deste domingo foi particularmente fria em Roma.

Francisco ainda está programado para viajar a Dubai na sexta-feira (1°) para participar da COP, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas.

O pontífice também deixou de ler um discurso preparado para uma reunião com rabinos europeus neste mês porque estava resfriado. Mas, horas depois do cancelamento, pareceu estar com boa saúde durante uma reunião com crianças.

Em junho, o Papa Francisco foi operado de hérnia abdominal, ficando nove dias internado, aparentando estar totalmente dessa operação.