Papa diz que “ainda não está bem” em 1ª aparição após cancelar viagem à COP28

O papa Francisco parecia ofegante e limitou sua fala em um evento público nesta quarta-feira (29), um dia depois de ter cancelado uma viagem à cúpula climática COP28 em Dubai devido a problemas de saúde.

“Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos”, disse o pontífice de 86 anos em sua audiência semanal, realizada na sala Paulo IV do Vaticano.

Ele então disse que um assessor leria o texto principal em seu lugar, “já que ainda não estou bem com essa gripe e (minha) voz não está agradável”.

Na terça-feira (28), o Vaticano afirmou que Francisco não faria uma viagem planejada de três dias a Dubai, a partir de sexta-feira (01), para a COP28, por ordens médicas.

“Embora a condição clínica geral do Santo Padre tenha melhorado com relação à gripe e à inflamação do trato respiratório, os médicos pediram que o papa não fizesse a viagem”, informou um comunicado.

Ele foi saudado no salão lotado por aplausos e cantos de “Viva il papa”.

Francisco falou novamente no final da audiência, pedindo a continuação de uma trégua na Faixa de Gaza, a libertação de todos os reféns e o acesso da ajuda humanitária ao território.

“Pedimos paz”, disse ele, mencionando também a Ucrânia.

O papa, que está recebendo relatos locais da paróquia católica de Gaza, expressou preocupação com a falta de água e pão e com o sofrimento das pessoas comuns.

“A guerra é sempre uma derrota, todo mundo perde (exceto) um grupo que lucra muito: os fabricantes de armas que ganham um bom dinheiro com a morte de outros”, disse ele.

Francisco, que tem dificuldade para andar devido a um problema no joelho e às vezes usa uma cadeira de rodas, chegou à audiência de quarta-feira (29) caminhando, auxiliado por uma bengala.

Sua audiência também contou com um breve show de artistas de circo, incluindo um palhaço, acrobatas e malabaristas, que se apresentaram no pódio ao lado de Francisco.

Ele agradeceu a eles por oferecerem um “momento de alegria”.