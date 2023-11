Palmeiras busca empate com o Fortaleza e mantém a liderança

O Fortaleza poderia ter dado mais tranquilidade ao seu torcedor logo no segundo minuto da segunda etapa, quando Tinga foi lançado e apareceu em ótima posição dentro da área. O chute cruzado do lateral, porém, foi fora. Quando o jogo parecia se apresentar mais aos donos da casa, principalmente após a expulsão de Gustavo Gómez, o Palmeiras empatou com Raphael Veiga, aos 20 – o meia achou finalização com categoria de fora da área para igualar o placar. Com um a mais, o Leão aproveitou os espaços deixados por um sistema defensivo palmeirense pouco seguro e fez o segundo com Calebe, aos 24 – o meio-campista tabelou com Thiago Galhardo e bateu na saída de Weverton para fazer um belo gol. Zé Welison teve a chance de ampliar, mas desperdiçou contra-ataque de três contra um. A resposta palmeirense veio com empate em lance de bate e rebate dentro da área que terminou com gol de Zé Rafael.