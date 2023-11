Palmeiras: Abel Ferreira tem proposta para ser o técnico mais bem pago do mundo

Abel Ferreira poderá ser o técnico mais bem pago do mundo, com salário superior ao de grandes nomes como Pep Guardiola, Jürgen Klopp e Carlo Ancelotti. A informação é do diário Sport, da Espanha.

De acordo com a publicação, o treinador do Palmeiras tem uma proposta do Al-Sadd, do Catar, para assumir em janeiro de 2024, com um rendimento que o colocaria no topo da pirâmide do futebol mundial.

Segundo a reportagem, as negociações com o português já estão avançadas e o clube árabe aguarda o encerramento do Campeonato Brasileiro, que terminará no dia 6 de dezembro, para fechar com o técnico.

Atual campeão nacional, o Palmeiras briga pelo título da atual temporada. Líder da competição com 62 pontos, dois a mais que o segundo colocado Botafogo, o Verdão tem quatro partidas restantes até o fim do Brasileirão — o clube carioca tem um jogo a menos que os comandados de Abel Ferreira.