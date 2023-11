Operação Deleri da Polícia Civil prende 55 pessoas em cinco municípios do Acre e em Goiânia

Na manhã desta sexta-feira, 24, a Polícia Civil do Acre (PCAC) deu cumprimento a 2ª fase da Operação Deleri, tendo como objetivo dar cumprimento a ordens judiciais e tirar de circulação criminosos considerados de alta periculosidade, apreender ativos criminais e desarticular grupos criminosos.

A operação ocorreu simultaneamente em vários municípios do Acre e no estado de Goiás, tendo sua maior concentração em Rio Branco, onde foram presas 35 pessoas, sendo quatro delas em flagrante delito.

No interior do estado, foram presas duas pessoas em Tarauacá, duas em Manoel Urbano, cinco em Senador Guiomard, cinco em Epitaciolândia. Uma pessoa foi presa em Goiânia (GO).

Ao todo, foram cumpridas 96 ordens judiciais, sendo 36 mandados de busca e apreensão 55 mandados de prisão.

A operação tirou de circulação ativos criminais, como armas de fogo de grosso calibre, munições, entorpecentes e dinheiro.

Por Ascom/PCAC