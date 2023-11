Opera Acre em Plácido de Castro realiza 26 cirurgias neste final de semana e zera a fila

Nesta sexta-feira, 3, e sábado, 4, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), conclui o último mutirão de cirurgias do Programa Opera Acre em Plácido de Castro, no Hospital-Geral Dr. Manoel Marinho Monte. Estão sendo realizadas 26 cirurgias nas especialidades de cirurgia geral adulta e pediátrica. A Sesacre realizou o ambulatório no início de outubro, com pacientes dos três municípios: Acrelândia, Capixaba e Plácido de Castro.

Oferecer qualidade de vida aos pacientes que buscam atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e zerar as filas de espera são prioridades da atual gestão do governo do Acre. Reiniciado em 2022, após o período pandêmico de enfrentamento à covid-19, o Opera Acre é o maior programa de redução de filas do estado.

A chefe da regulação de cirurgias da Sesacre, Shirley Nascimento, explicou o processo: “Na quarta-feira, 1º, viemos com o cardiologista fazer o exame de risco cirúrgico, então desses pacientes tinham 30, mas apenas 26 estavam aptos, porque os demais não passaram no risco cirúrgico, por conta da idade e outras comorbidades. Iremos operar hoje e amanhã. Então com isso a gente encerra a cirurgia geral esse ano por falta de pacientes nessas especialidades, com previsão de voltarmos no início de 2024 que será o tempo de termos pacientes e trazermos outras especialidades.”

No primeiro semestre de 2023, mais de 10 mil cirurgias foram realizadas, beneficiando pacientes em todas as regionais do estado. Essa conquista integra o plano estratégico do governo, que tem como objetivo reduzir efetivamente as filas de espera por procedimentos cirúrgicos até o fim da atual gestão.

O programa, conhecido como Opera Acre, tem desempenhado um papel crucial nesse avanço, atuando com foco em cirurgias eletivas em diversas especialidades médicas, como ginecologia, proctologia, cirurgias gerais, de cabeça e pescoço, cardiológicas, entre outras. De acordo com dados do Ministério da Saúde (MS), o Acre possui a maior taxa de expansão de cirurgias eletivas entre todas as unidades da federação.

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, destacou: “Estamos comprometidos em garantir o acesso a cirurgias eletivas de qualidade para nossa população, e o Opera Acre tem sido um instrumento fundamental nesse processo. Nossa meta é continuar avançando na redução das filas e na melhoria dos serviços de saúde em todo o estado.”