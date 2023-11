Ônibus da Ricco “fumaça” no meio da rua e assusta passageiros em Rio Branco

Um ônibus da empresa Ricco Transporte voltou quebrar e deixou dezenas de passageiros “na mão” durante o trajeto na Avenida Jarbas Passarinho, no bairro Placas, em Rio Branco, na tarde desta quinta-feira, 9.

Informações apuradas pelo ac24horas apontam que o veículo da linha Apolônio Sales/Apadec sofreu teve um problema interno e começou a fumaçar em plena via pública.

Os passageiros ficaram assustados e precisaram descer do veículo para aguardar um novo ônibus e, finalmente, seguir viagem aos respectivos destinos.

Os problemas com ônibus da Ricco Transporte têm sido corriqueiros. Recentemente, um dos veículos sofreu pane mecânica no meio de uma ladeira no centro da cidade, deixando os passageiros à espera de outro coletivo.

O ac24horas entrou em contato com a assessoria da prefeitura de Rio Branco, porém, deixaram claro que a responsabilidade do ocorrido é da empresa contratada para fazer o serviço.