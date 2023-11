Obra na Ponte Metálica só deve ser concluída em janeiro de 2024, diz Deracre

Em entrevista à TV 5 nesta segunda-feira, 20, o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sócrates Guimarães, disse que a Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como Ponte Metálica, em Rio Branco, só deve ser liberada para o tráfego de veículos no final do mês de janeiro de 2024.

Guimarães destacou que existem obstáculos na execução da obra que precisam ser eliminados. Um deles é a quantidade excessiva de massa asfáltica no assoalho da ponte que deu um sobrepeso de 400 toneladas. O gestor enfatizou que pretendia eliminar parte dessas camadas, mas vai deixar como está por conta do pedido dos comerciantes, que querem a liberação da ponte Metálica.

“Cada manutenção que teve na ponte foi só botando recapeamento. Temos mais de 20 centímetros de massa asfáltica. Estava querendo frisar esse material, diminuir o máximo possível, mas infelizmente devido ao tempo, a preocupação de todo mundo, iria demorar mais uns 20 dias, então vamos deixar do jeito que está. O asfalto é novo, foi feito depois do alagamento”, declarou.

A ponte foi interditada em junho deste ano, logo após a cheia do Rio Acre, por apresentar problemas em sua estrutura, principalmente devido aos balseiros. Depois de ficar por quase dois meses sem manutenção, finalmente a empresa contratada pelo Estado, por meio do Deracre, iniciou as obras – que era para ter iniciado em agosto, mas, por falta de orçamento, houve atraso no cronograma do governo.