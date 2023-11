Aleac recebe iluminação azul em apoio à prevenção do câncer de próstata

Novembro é um mês de conscientização para a saúde masculina, e um motivo importante para isso é a batalha contínua contra o câncer de próstata. Com dados alarmantes, é fundamental destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), por meio de sua Mesa Diretora, está promovendo uma campanha para incentivar e conscientizar seus servidores homens a realizarem exames preventivos da doença.

Anualmente, milhares de homens são diagnosticados com câncer de próstata em todo o país, uma estatística que não pode ser ignorada. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que, somente em 2023, mais de 65 mil novos casos da doença serão diagnosticados no Brasil.

A conscientização sobre o câncer de próstata é essencial, uma vez que a doença é uma das principais causas de mortalidade entre os homens. O grande desafio é que muitos casos são diagnosticados em estágios avançados, quando as opções de tratamento são mais limitadas. Portanto, a realização de exames preventivos, como o Antígeno Prostático Específico (PSA) e o toque retal, são de fundamental importância para identificar possíveis problemas num estágio em que o tratamento é mais eficaz.

A iluminação azul do prédio da Aleac é um símbolo de compromisso e alerta aos homens sobre a importância de cuidar da saúde e, especialmente, da prevenção do câncer de próstata. O Poder Legislativo acreano também promove a conscientização por meio de palestras, distribuição de material informativo e ações educativas que visam informar a população sobre a necessidade de fazer exames regulares e da adoção de hábitos de vida saudáveis.

Texto: Andressa Oliveira

Foto: Edson Marangoni